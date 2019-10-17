Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM В Петербурге на набережной Фонтанки восстановили ограждение, поврежденное в результате ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГБУ «Мостострест».

Перила у дома №46 5 октября пробил большой автокран, который съехал в реку с набережной. По словам очевидцев, водитель вышел поправить зеркало машины и забыл поставить ее на ручник. Автокран снес ограду, и она упала в воду.

«Аварийная служба «Мостотреста» сразу после ДТП установила временное ограждение взамен сбитого, а водолазная группа учреждения позже извлекла части исторического перильного ограждения и гранитной тумбы из воды. Сейчас участок набережной полностью восстановлен», — пояснили в учреждении.

Теперь «Мостотрест» пытается возместить понесенные расходы.

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