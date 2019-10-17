Екатеринбург, , 17:19 — REGNUM В Екатеринбурге трое жителей Челябинской области арестованы за убийство 27-летней Ксении Каторгиной. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления СКР.

За убийство, сопряжённое с разбоем, 14 и 15 октября были задержаны женщина 1988 года рождения и двое мужчин — 1977 и 1990 года рождения. Меру пресечения им избрал Ленинский райсуд. В СИЗО они пробудут минимум до 11 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, Ксения Каторгина вечером 10 октября уехала после работы на Уралмаш, показывать свою машину потенциальным покупателям. После этого она перестала выходить на связь.

Спустя некоторое время в Челябинске у перекупщиков нашли её машину. Затем были задержаны подозреваемые в убийстве, а 15 октября в техническом колодце на окраине Екатеринбурга отыскали её тело.

Ксению похоронят 18 октября в Каменске-Уральском. У неё остались мать и девятилетняя дочь.

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