Вашингтон, , 18:21 — REGNUM Компания PQubeGames представила первый трейлер пиксельной экшен-игры Unsouled. Ролик появился на YouTube-канале издательства 16 октября.

Unsouled расскажет историю мальчика и девочки, обладающих способностью поглощать души. Релиз проекта состоится весной 2020 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, независимая студия YCJY games представила релизный трейлер своей новой игры Sea Salt. В ней игроки будут управлять Дагоном — божеством из произведений Говарда Лавкрафта.

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