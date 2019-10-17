Керчь, Крым, 17 октября 2019, 17:36 — REGNUM Печальная годовщина трагедии в Керченском политехническом колледже напоминает о необходимости ещё раз обратить внимание на собственных детей и уделить им должное внимание, которого в каждодневной суете им так не хватает. Такое мнение 17 октября на своей странице в Facebook высказал депутат Госдумы РФ Андрей Козенко («Единая Россия»).
В результате, по его мнению, они сами начинают искать ответы на вопросы, зачастую подвергаясь негативному влиянию агрессивной внешней среды.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Керчи открыли памятный знак с мемориальной табличкой у здания колледжа. В Симферополе был организован импровизированный мемориал.
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