Керчь, Крым, , 17:36 — REGNUM Печальная годовщина трагедии в Керченском политехническом колледже напоминает о необходимости ещё раз обратить внимание на собственных детей и уделить им должное внимание, которого в каждодневной суете им так не хватает. Такое мнение 17 октября на своей странице в Facebook высказал депутат Госдумы РФ Андрей Козенко («Единая Россия»).

«Буквально на днях количество жертв увеличилось до 22 — скончалась преподаватель после длительного лечения и нескольких операций. Как один подросток сумел загубить столько жизней… Безусловно, это повод ещё раз обратить внимание на наших детей, особенно в подростковом возрасте, и задуматься, может быть, где-то в каждодневной суете мы недодаём им внимания, где-то не объясняем кажущиеся нам очевидными вещи», — отметил Козенко.

В результате, по его мнению, они сами начинают искать ответы на вопросы, зачастую подвергаясь негативному влиянию агрессивной внешней среды.

«Важно помнить, что каждый ребёнок в России — наш, ведь мы одна большая семья. И жизнь каждого для нас бесценна! Подобные трагедии не должны повториться», — подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Керчи открыли памятный знак с мемориальной табличкой у здания колледжа. В Симферополе был организован импровизированный мемориал.

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