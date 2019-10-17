Брянск, , 17:08 — REGNUM Паровоз, установленный в Брянске в сквере 50-летия Советской власти возле Дворца культуры железнодорожников, отремонтируют по решению суда. Памятник является региональным объектом культурного наследия, его ремонт входит в гарантийные обязательства по государственному контракту. Об этом сообщили 17 октября в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области.

В 2017 году были закончены реставрационные работы на объекте в соответствии с государственным контрактом по подпрограмме «Охрана и сохранение историко-культурного наследия Брянской области». В 2019 году, в пределах гарантийного срока, на памятнике обнаружили дефекты, которые подрядчик в добровольном порядке не устранил. Региональное управление по охране и сохранению историко-культурного наследия обратилось в суд. Арбитраж постановил исправить недостатки, поскольку ответчик не доказал, что ответственность за плохой ремонт лежит на ком-то ещё. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Паровоз-памятник установили в честь боевых и трудовых подвигов советских железнодорожников в 1967 году.