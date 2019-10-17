Нью-Йорк, США, , 18:20 — REGNUM В игре Mortal Kombat 11 появились новые костюмы для персонажей в честь празднования Хэллоуина. Трейлер с анонсом обликов появился на YouTube-канале игры 17 октября.

Благодаря обновлению «Маскарад» Джейд, Кабал и Лю Канг (персонажи игры) смогли примерить новые образы. Так, Джейд стала ведьмой, Лю Канг мексиканским символом Дня мёртвых, а Кабал — серийным убийцей.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, экшен-игра Agony выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch 31 октября, в Хэллоуин. В ней геймерам предстоит совершить опасное путешествия по аду.

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