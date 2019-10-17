Воронеж, 17 октября 2019, 17:02 — REGNUM Воронежский государственный университет стал центром сотрудничества с Евросоюзом. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, заявил посол Европейского Союза в Российской Федерации Маркус Эдерер в ходе встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым 17 октября. Маркус Эдерер прибыл в Воронеж, чтобы принять участие в открытии международной научной конференции «Региональные стратегии международной безопасности: Россия, ЕС и Ближний Восток».
Александр Гусев подчеркнул, что Воронежская область исторически связана с европейскими странами, и традиции взаимодействия развиваются.
Глава региона также отметил развитие экономического взаимодействия с представителями Германии и Франции, подчеркнув, что региональные власти нацелены на его расширение, всегда открыты для взаимодействия и сотрудничества как в экономической, так и в гуманитарной сферах.
Он также выступил с предложением реализовать совместный проект в сфере образования и науки — провести конференцию с участием представителей академических сообществ России, Евросоюза и Украины, что, по его мнению, «само по себе уже достижением в текущем политическом контексте».
Посол ЕС также отметил активную работу европейских компаний в Воронежской области, отметив, что Евросоюз «является крупнейшим инвестором в экономику России — порядка 60-ти или 70-ти процентов, по разным оценкам, прямых инвестиций приходят из Европы». Эдерер выступил с предложением провести презентацию экономического потенциала Воронежской области в Ассоциации европейского бизнеса — крупнейшей организации представителей предприятий Европейского Союза в Москве и Российской Федерации.