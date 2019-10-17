Воронеж, , 17:02 — REGNUM Воронежский государственный университет стал центром сотрудничества с Евросоюзом. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, заявил посол Европейского Союза в Российской Федерации Маркус Эдерер в ходе встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым 17 октября. Маркус Эдерер прибыл в Воронеж, чтобы принять участие в открытии международной научной конференции «Региональные стратегии международной безопасности: Россия, ЕС и Ближний Восток».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и посол ЕС в России Маркус Эдерер Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Александр Гусев подчеркнул, что Воронежская область исторически связана с европейскими странами, и традиции взаимодействия развиваются.

«Университет — яркий пример нашего стремления сотрудничать в сфере образования. Самое главное, что у нас достаточно много иностранных студентов. Непосредственное общение помогает более правильному пониманию наших взаимоотношений. Воронеж — город молодежный. И, конечно, современные средства коммуникации сейчас позволяют молодым людям достаточно активно общаться по всему миру. Границы перестали существовать. Я уверен, что те разногласия, которые на сегодняшний день есть между нами, молодые люди очень легко преодолеют», — сказал Александр Гусев.

Глава региона также отметил развитие экономического взаимодействия с представителями Германии и Франции, подчеркнув, что региональные власти нацелены на его расширение, всегда открыты для взаимодействия и сотрудничества как в экономической, так и в гуманитарной сферах.

«Наше сотрудничество в сфере высших учебных заведений, науки, исследований и студенческого обмена — это один из тех «островков» между европейским сообществом и Россией, которые не пострадали от текущей сложной политической ситуации. Более того, мы расширяем эти сферы сотрудничества», — сказал в ответном слове Маркус Эдерер.

Он также выступил с предложением реализовать совместный проект в сфере образования и науки — провести конференцию с участием представителей академических сообществ России, Евросоюза и Украины, что, по его мнению, «само по себе уже достижением в текущем политическом контексте».

Посол ЕС также отметил активную работу европейских компаний в Воронежской области, отметив, что Евросоюз «является крупнейшим инвестором в экономику России — порядка 60-ти или 70-ти процентов, по разным оценкам, прямых инвестиций приходят из Европы». Эдерер выступил с предложением провести презентацию экономического потенциала Воронежской области в Ассоциации европейского бизнеса — крупнейшей организации представителей предприятий Европейского Союза в Москве и Российской Федерации.

«Нам это, безусловно, интересно. Потому что считаем условия, созданные в Воронежской области и для ведения бизнеса, и для того, чтобы просто сотрудничать, могут вполне заинтересовать тех бизнесменов, с которыми мы еще не работаем и которые хотят прийти в Россию и заниматься здесь своим делом», — отметил губернатор.