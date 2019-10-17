Калуга, , 17:14 — REGNUM В Калужской области реализуются семь региональных проектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Общий объем финансирования в 2019 году составляет свыше 2 млрд 702 млн рублей, из них средства федерального бюджета — более 493,5 млн рублей. Об этом 17 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

В числе региональных проектов — «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта медицинских услуг в Калужской области», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», а также «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

Напомним, 2019 год губернатор объявил «Годом здравоохранения» в Калужской области.

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