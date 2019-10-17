Красногорск, , 17:10 — REGNUM В Московской области на освещение по программе «Светлый город» в 2020 году из бюджета выделят 250,8 млн рублей. Об этом сообщает 17 октября пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Как заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин, в рамках реализации программы «Светлый город» в 2020—2022 годах Подмосковье проведут капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения. В 2020 году на эти работы из бюджета области выделят 250,8 млн рублей. Михаил Хайкин также отметил, что мероприятия, запланированные программой на 2019 год, практически полностью завершены.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области на сайте комитета по тарифам и ценам появился онлайн-калькулятор расчета платы за горячее водоснабжение.

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