Москва, , 16:57 — REGNUM Московская объединённая энергетическая компания (МОЭК) в связи с потеплением понизит температуру отопления в жилых домах столицы. Об этом сообщается 17 октября на странице компании в Facebook.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

«Из-за кратковременного потепления наружного воздуха, в централизованной системе теплоснабжения диспетчеры снижают параметры по давлению и температуре. Также сокращается объём теплоносителя, циркулирующего в сети — с 250 тысяч кубометров в час до 200 тысяч кубометров в час», — говорится в сообщении.

Уточняется, что температура теплоносителя в магистральной сети будет понижена до 75 градусов, в результате чего в квартирные радиаторы будет поступать теплоноситель температурой 38−45 градусов.

В МОЭК добавили, что регулирование работы системы теплоснабжения происходит в автоматическом режиме по температуре наружного воздуха. В случае избыточного тепла жильцам многоквартирных домов рекомендуется обращаться в управляющие компании.

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