Рига, , 16:56 — REGNUM В субботу, 9 ноября, в Латвии и в ряде других странах мира в пятый раз пройдёт тотальный диктант на латышском языке. Текст к этому событию написала писательница Нора Икстене. В Национальной библиотеке, дословно с латышского Замке Света (Gaismas pilī) его прочтёт актёр Вилис Даудзис. Об этом пишет портал LSM.

Написать диктант лично можно в одном из десяти городов республики — Вентспилсе, Лиепае, Даугавпилсе, Екабпилсе, Резекне, Цесисе, Бауске, Елгаве, Риге или на сайте Raksti.org (http://raksti.org/) без предварительной регистрации.

В этом году, в первый раз, диктант будет транслироваться Латвийским радио 1. Основной целью акции является развитие навыков письма на латышском, воспитать уважение к родному языку, установить более крепкую связь с латышской диаспорой проживающей за рубежом, а также пригласить представителей других национальностей овладеть латышским.

Текст «Грибной диктант» объемом в 300 слов проверен и утверждён профессором Андрой Калнача.

Напомним, в 2018 году в подобном мероприятии лично приняло участие 1648 человек, 2017 — 935, 2016 — 789, 2015 — 920.