Калининград, , 16:42 — REGNUM Стартовал электронный аукцион по выбору подрядчика для ремонта и благоустройства в посёлке Крылово Правдинского района Калининградской области воинского мемориала и Братской могилы советских воинов, погибших в январе 1945 года, сообщила сегодня, 17 октября, пресс-служба регионального правительства. Начальная цена контракта составляет чуть выше 1,441 млн рублей. Результаты будут объявлены 25 октября.

Кроме этого до конца октября будут проведены конкурсы по выбору подрядчиков на проведение восстановительных работ на мемориальных комплексах на братских могилах в Светлогорске, Мамоново, поселке Бабушкино Нестеровского городского округа, поселке Чкаловск, поселке Владимирово Багратионовского городского округа. Планируется определить подрядчика по ремонту памятника «Мемориальная «Стена Славы» в калининградском «Парке Победы».

За шесть лет на ремонты воинских мемориалов и захоронений планируется потратить 230 млн рублей.