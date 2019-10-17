Симферополь, 17 октября 2019, 16:46 — REGNUM Трагедия в политехническом колледже в Керчи показала, что нужно больше уделять внимание не только конкретным вопросам безопасности, но и самим детям. Об этом 17 октября журналистам заявил председатель симферопольского городского совета Виктор Агеев.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керчи прошла общегородская минута молчания. В городе открыли памятный знак с мемориальной табличкой у здания колледжа. В этот же день сотни жителей Симферополя организовали в центре города импровизированный мемориал, чтобы выразить свои соболезнования жертвам трагедии.
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