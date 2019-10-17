Симферополь, , 16:46 — REGNUM Трагедия в политехническом колледже в Керчи показала, что нужно больше уделять внимание не только конкретным вопросам безопасности, но и самим детям. Об этом 17 октября журналистам заявил председатель симферопольского городского совета Виктор Агеев.

«Симферополь и весь Крым уделяет серьёзное внимание безопасности в школах, детских садах… Но, к сожалению, сегодня мощно работают социальные сети, которые распространяют ересь, и некоторые наши дети участвуют в этих процессах. Наша задача — уделять детям больше внимания, занять их, чтобы у них не было на всё это времени», — отметил Агеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керчи прошла общегородская минута молчания. В городе открыли памятный знак с мемориальной табличкой у здания колледжа. В этот же день сотни жителей Симферополя организовали в центре города импровизированный мемориал, чтобы выразить свои соболезнования жертвам трагедии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Симферополе почтили память жертв трагедии в Керченском политехе