Рязань, , 16:40 — REGNUM Обещанные рязанским меценатом 500 тысяч рублей за информацию об убийстве ветерана Павла Макеева были переведены в две организации. В региональном Следственном комитете пояснили, что преступление раскрыли благодаря оперативно-следственным действиям правоохранительных органов, поэтому выплачивать вознаграждение частному лицу не стоит. Деньги поступили поровну в Рязанскую городскую организацию Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и в Рязанское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», сообщает Рязанский городской сайт.

Николай Любимов. «Друзья, ещё раз благодарю каждого из вас за неравнодушие и общественное внимание к страшному преступлению — убийству ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его жены. Отдельное спасибо тем, кто помог в поисках подозреваемых и установлении обстоятельств преступления. Обещанное меценатом вознаграждение выплачено», — написал 17 октября на своей странице в социальной сети губернатор Рязанской области

Как сообщало ИА REGNUM, о вознаграждении было объявлено 8 октября 2019 года. Подозреваемого задержали на следующий день.

Читайте ранее в этом сюжете: В Рязани пообещали вознаграждение за информацию об убийстве ветерана