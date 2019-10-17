Рязань, 17 октября 2019, 16:40 — REGNUM Обещанные рязанским меценатом 500 тысяч рублей за информацию об убийстве ветерана Павла Макеева были переведены в две организации. В региональном Следственном комитете пояснили, что преступление раскрыли благодаря оперативно-следственным действиям правоохранительных органов, поэтому выплачивать вознаграждение частному лицу не стоит. Деньги поступили поровну в Рязанскую городскую организацию Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и в Рязанское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», сообщает Рязанский городской сайт.
Как сообщало ИА REGNUM, о вознаграждении было объявлено 8 октября 2019 года. Подозреваемого задержали на следующий день.
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