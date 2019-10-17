Стокгольм, , 16:43 — REGNUM Независимая игровая студия YCJY games представила релизный трейлер своего нового проекта Sea Salt. Ролик появился на YouTube-канале разработчиков 17 октября.

В Sea Solt игроки управляют морским божеством Дагоном из произведений Говарда Лавкрафта. Управляя армией культистов и морских чудовищ, им предстоит наводить ужас на прибрежные деревни.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, издательство Hobby World выпустит в России третье издание кооперативной настольной игры «Ужас Аркхема». В этом проекте по произведениям Лавкрафта геймеры расследуют появление таинственных потусторонних порталов.

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