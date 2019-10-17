Москва, , 16:31 — REGNUM В Третьяковской галерее на Крымском валу открывается масштабная выставка Василия Поленова. Экспозиция посвящена 175-летию со дня рождения художника, передает ОТР.

На этой выставке не только картины. Рядом с пейзажами и историческими полотнами — архитектурные проекты, эскизы театральных декораций и даже ноты. Василий Поленов художник, который писал музыку.

Он сочинял духовные произведения, романсы. В начале прошлого века даже поставил оперу «Призраки Эллады». Над костюмами, декорациями и музыкой работал сам.

«Эту музыку до сих пор с удовольствием слушают, и она совпадает по настроению с поленовскими пейзажами, — сказала помощник куратора выставки Дарья Манучарова. — Даже не обязательно античными, скорее лирическими пейзажами. Та же размеренность, та же гармония царит в ней».

И все же в историю Василий Поленов вошел именно как художник. Его «Бабушкин сад» знаком любому школьнику. То же здание изображено и на картине «Московский дворик». Его Поленов увидел из окна съемной квартиры, и тут же написал эскиз. Работу отправил на выставку художников-передвижников. Но успеха не ждал.

«Поленов закончил исторический класс академии художеств, и ему полагалось писать большие исторические картины, — сказала заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова. — Ему очень неудобно, он извиняется и пишет, что в будущем сможет порадовать передвижников каким-то более стоящим полотном. Но к его изумлению его «Московский дворик» был прекрасно принят».

Василий Поленов предложил и свою трактовку евангельских сюжетов. Над картиной «Христос и грешница» работал почти 15 лет. Пейзажные зарисовки делал на Ближнем Востоке, портреты писал в Риме. Монументальное полотно цензура могла не пропустить, но его купил император Александр III. Картина хранилась в Зимнем дворце, а затем — в Русском музее. Экспонаты на выставку привезли из музеев и частных коллекций Санкт-Петербурга, Омска, Ульяновска и других городов. На подготовку ушло 3 года.

Всего на выставке более 150 работ. У посетителей есть 4 месяца на то, чтобы их увидеть.