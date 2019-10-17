Кострома, , 16:30 — REGNUM Московский центр передержки животных передаст Костроме восемь рептилий, — сообщает официальный сайт Мэра Москвы.

Королевская змея, удав, молочник, три маисовые и один краснохвостый полозы, свиноносый уж переедут в эколого-биологический центр «Следово». В московский центр передержки животных рептилии попали с улиц города.

«Случаи безответственного отношения к экзотическим животным пока очень распространены. Граждане, не задумываясь, заводят дома редких животных, при этом часто даже не знают, как с ними обращаться, в каких условиях содержать. В результате потом этих животных выбрасывают или они убегают из квартир. Ежедневно на горячую линию поступает по несколько звонков от жителей, которые обнаружили то или иное животное», — уточнил начальник Московского департамента природопользования Антон Кульбачевский.

Змеи прошли ветеринарный осмотр и реабилитацию и готовы к переезду. Это не первая партия рептилий из столицы. Год назад в «Следово» привезли 15 ядовитых змей.

«Следово» — родовое имение дворянского рода Карцевых, расположенное в 25 километрах от Костромы. Оно существует с XVIII века, до наших дней сохранились каменный дом и хозяйственные постройки и парк. Здесь ведут курсы по цветоводству и ландшафтному дизайну, продают саженцы, устраивают ежегодный Бал цветов.