Симферополь, , 16:32 — REGNUM В крымской столице прошло траурное мероприятие в честь годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Сотни людей пришли с цветами на центральную площадь города к импровизированному мемориалу.

«Симферополь сегодня скорбит. Это годовщина огромной трагедии, беда для всех крымчан, для всей России. Наша задача — не допустить подобного впредь», — заявил глава городского совета Виктор Агеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Керчи состоялась общегородская минута молчания. В городе открыли памятный знак с мемориальной табличкой у здания колледжа.

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