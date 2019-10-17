Екатеринбург, , 16:40 — REGNUM В Свердловской области завершился второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый», по итогам которого определён победитель в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Лучший участковый уполномоченный выбирался в ходе интернет-голосования с 7 по 16 октября. Им стал майор полиции из Ирбита Андрей Шадрин. Именно он представит Свердловскую область на третьем этапе конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, на завершающем этапе конкурса «Народный участковый» будет выбран лучший участковый уполномоченный в России. Голосование будет проходить он-лайн на сайте МВД РФ.

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