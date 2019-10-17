Калининград, , 16:26 — REGNUM

А Калининграде сегодня, 17 октября, состоялось открытие нового детского сада, который рассчитан на 225 мест, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области. Второй корпус детского сада №57 начали строить в конце 2018 года. За это время построено двухэтажное здание с 10 группами, музыкальными и спортивными залами, медпунктом и пищеблоком.

На территории сада оборудованы детские и спортивные площадки. Строительство осуществлялось в рамках проекта «Демография», на него потрачено в общей сложности 233 млн рублей из которых 108 млн составили средства федерального бюджета.

В этом году запланировано открытие ещё двух детских садов. Всего за 2019 год в регионе в дошкольных учреждениях должно появится 1400 новых мест.