Ирвайн, США, 17 октября 2019, 16:27 — REGNUM Пользователь с ником Classic_Lee обнаружил в игре Overwatch анимированные граффити с персонажами предстоящей Warcraft III: Reforged. Об этом он рассказал на Reddit 16 октября.
Classic_Lee рассказал, что граффити скрыты от большинства игроков. Геймеры считают, что доступ к ним со временем получат пользователи, оформившие предзаказ Warcraft III: Reforged.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сеть попало 50-ти минутное видео геймплея Warcraft III: Reforged. В ролике показан игровой процесс при настройках графики Ultra и разрешении 1080p.
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