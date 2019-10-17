Кострома, , 16:25 — REGNUM За 3 года в 10 раз сократилось число уклонистов от военной службы, — сообщает ГТРК «Кострома».

Сейчас от повесток скрываются 58 молодых костромичей.

Этой осенью на службу из Костромской области будут призваны 580 человек. Они будут служить в десантных, ракетных войсках, на флоте, в президентском полку. Годными к военной службе признают 77% призывников.

«Пришли, допустим, на базу полков, посмотрели. Всё им там рассказали, показали — начиная от техники, заканчивая столовой, размещением, жильем. Пообщались они с сержантами, с солдатами. Вот это живое общение, а не показушное, юноши понимают, что страшного ничего нет! Тем более, год службы всего. Он пролетает незаметно», — рассказывает военный комиссар Костромской области Аркадий Черняков.