Иркутск, , 16:25 — REGNUM В Иркутске суд принял решение закрыть кризисный центр «Мария». Эта организация помогает женщинам в трудной жизненной ситуации. Центр существует на пожертвования. Сейчас в центре живут пять женщин и 10 детей, все они могут оказаться на улице, передает ОТР.

О том, что вся семья может оказаться на улице, Нателла Каниева в последнее время тревожится постоянно. Но при детях старается вести себя как обычно. Нателла приехала с Украины, когда там началась война. Хотела уехать от мест, где шли бои как можно дальше, Иркутск выбрала наугад. Снимать квартиру оказалось дорого. Приют нашла в центре «Мария».

»Конечно, есть страх, я не представляю, что это будет, как это будет, кто за детьми будет смотреть, — сказала подопечная кризисного центра «Мария» Нателла Каниева. — Я не хочу даже это представлять, что прям зимой мы оказываемся на улице».

Кризисный центр в 2011 году открыла Наталья Кузнецова. Сначала просто помогала женщинам, пострадавшим от семейного насилия. Позже администрация Иркутска выделила центру здание. Теперь сюда обращаются женщины и девушки, которые оказались в сложных ситуациях. В центре работают психологи и юристы. Здесь можно прийти в себя после серьезного конфликта с мужем или пожить, если остался без крова. За восемь лет в «Марии» помогли сотням женщин.

Наталья Скоробогатова пришла сюда в феврале на шестом месяце беременности. Своего жилья нет, платить за съемную квартиру нечем.

«Благодаря этому центру и дети со мной, и крыша есть над головой, что мне не пришлось сдать куда-то детей в детский дом потому, что своей крыши над головой я не имею», — сказала подопечная кризисного центра «Мария» Наталья Скоробогатова.

Центр существует на пожертвования. Каждый год Наталья сдает в региональное министерство юстиции отчет о сделанной работе и информирует ведомство о том, что собирается продолжить свою деятельность в будущем году. Но недавно получила требование закрыть организацию: в Минюсте не нашли ее отчетов за 2017 и 2018 годы и обратились в суд. Решение о закрытии центра Наталья считает несправедливым.

«Так бывает, к сожалению, что-то упускаем, работы много, и мы не снимаем с себя ответственности, что мы допустили какие-то ошибки, но всегда эти моменты можно регулировать, — сказала директор кризисного центра «Мария» Наталья Кузнецова. — Можно было созвониться, сообщить об этом, чтобы этот момент решить в досудебном порядке».

Прокомментировать ситуацию на камеру представители иркутского Минюста отказались. Из письма в адрес канала следует, что министерство неоднократно направляло кризисному центру «Мария» претензии о нарушении законодательства. Но бумаги возвращались обратно.

По словам Натальи, никаких бумаг она не получала, как и судебные повестки. Она рассчитывает, что чиновники пойдут ей навстречу: помогут устранить ошибки и снимут претензии в адрес организации.