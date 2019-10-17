Калининград, , 16:24 — REGNUM В Калининградской области с 4 сентября по 15 октября жителей региона, кроме поликлиник и иных медпунктов, вакцинировали от гриппа во время выездных акций. Итоги такого мероприятия подвели в региональном минздраве. Согласно данным пресс-служба правительства области, за это время вакцинацию от гриппа в мобильных центрах прошли свыше 5,3 тыс. человек.

Всего в регионе во всех медучреждениях до начала сезона гриппа прививки должны получить свыше 0,5 млн жителей, что позволит создать в области так называемый коллективный иммунитет. Массовая вакцинация от гриппа, утверждают в региональном минздраве, уже продемонстрировала свою высокую эффективность — в последние три года в области не фиксировалась эпидемия гриппа.