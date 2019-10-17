Варшава, , 16:18 — REGNUM Игра Chernobylite, вышедшая в ранний доступ в Steam, показывает лучшую производительность и работает лучше, чем её альфа-версия. Об этом 17 октября сообщил портал DSOGaming.

При этом авторы статьи отмечают, что она всё ещё не может выдать 60 кадров в секунду при разрешении 4K на сборке ПК с мощнейшей видеокартой RTX2080Ti от Nvidia. В конфигурацию также вошли процессор Intel i9 9900K и 16 Гб оперативной памяти DDR4, работающей на частоте 3600 МГц. Таким образом, они слелали вывод, что разработчикам из The Farm 51 придется ещё какое-то время работать над оптимизацией игры.

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Напомним, Chernobylite — это научно-фантастическая игра в жанре ужасов, выполненная на движке (базовая программа игры) Unreal Engine. Её события происходят на территории чернобыльской зоны отчуждения.

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