Симферополь, , 16:17 — REGNUM Владельцы частной глазной клиники в Симферополе должны будут заплатить крупный штраф за незаконный спил деревьев на улице Ракетная. Об этом 17 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

«Нарушение зафиксировано, владелец клиники вызван в администрацию города для привлечения к административной ответственности в виде штрафа в крупном размере», — прокомментировали ситуацию в пресс-служба администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымские общественники сообщили о незаконной вырубке деревьев в Симферополе, которую организовали владельцы «Клиники глазных болезней профессора Ивановой», чтобы обустроить для своих клиентов парковку.

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