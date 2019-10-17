Волгоград, , 16:14 — REGNUM Судебные приставы опечатали здание ООО ПК «Сарепта-Помидорпром» в Волгограде, находящегося в стадии банкротства. В региональном УФССП пояснили, что исполнительное производство находится на исполнении в Красноармейском районном отделе и приставы выполняют решение суда в отношении собственника. Однако в здании с 2017 года также работает консервный завод, продукция которого реализуется по всей стране, и 170 человек теперь могут остаться без работы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Производственные мощности арендовало у собственника ООО «Мегаполис», которое занимается производством плодоовощных консервов. При этом конкурсному управляющему был вынесен запрет совершать любые действия по отчуждению и использованию имущества согласно договору купли-продажи. Так что судебные приставы исполняют решение суда — они опечатали часть имущества, указанного в исполнительном документе.

На арендованном предприятии работают 170 человек. Все они оказались под угрозой сокращения из-за остановки производства. По словам директора предприятия Влада Минаева, региональным властям направили письмо с просьбой посодействовать в недопущении сбоев в работе консервного завода. Выходом из сложившейся ситуации могла бы быть передача спорного имущества на ответственное хранение ООО «Мегаполис» до завершения судебного разбирательства, сообщает ИА «Высота 102».

По определению Верховного суда, собственник задолжал кредиторам 300 641 657 рублей под залог имущества.