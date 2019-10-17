Вильнюс, , 16:09 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 17 октября, утвердил законопроект, согласно которому жители в 75-летнем возрасте и старше, с 1 января 2020 года, будут получать компенсируемые лекарства полностью бесплатно, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Система компенсирования лекарств в Литве существует давно, однако правило полной компенсации всей цены с надбавками, заработает впервые.

На эти цели в бюджете Литвы запланировано выделить 4 млн евро. Кроме этого лекарства станут бесплатные и для инвалидов и малоимущих, чей месячный доход ниже 95% минимального размера потребностей, который в настоящий момент находится на установленном уровне в 176−251 евро (в зависимости от количества членов семьи).

За законопроект проголосовало 95 членов парламента, воздержалась депутат от фракции консерваторов, экс-кандидат в президенты Литвы и экс-министр финансов Ингрида Шимоните, которая доказывала, что похожая система себя не оправдала в Эстонии из-за слишком сложного администрирования, кому бесплатные лекарства положены, а кому нет.