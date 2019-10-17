Прага, , 15:56 — REGNUM Со вторника 15 октября в столице Чехии вступили в силу новые правила о так называемом «уличном искусстве». В том числе запрещены ростовые куклы как не представляющие никакой культурной ценности, и предназначенные только для зарабатывания денег.

Как сообщает издание vinegret.cz, одним из первых был оштрафован иностранец в костюме Микки-Мауса, который предлагал прохожим сфотографироваться с ним за деньги на Староместской площади. Полиция оштрафовала его на 1000 крон (около 40 долларов) и выпроводила с площади. Из какой страны был Микки-Маус — не сообщается.

В последнее время многие туристы стали жаловаться, что в Праге буквально нет прохода от уличных артистов.

Помимо ростовых кукол запрещается пускать мыльные пузыри, которые пачкают одежду прохожих и делают скользкой мостовую. Запрещены также «живые скульптуры» занимающие слишком много места на улицах, и вообще любая деятельность, приводящая к загрязнению среды.

Для уличных музыкантов новое законодательство предусматривает послабления. Теперь они могут играть на некоторых музыкальных инструментах, на которых ранее было играть запрещено, могут занимать до 2 квадратных метров (ранее 1,5) и использовать усилители до 5 ватт.

Новое постановление указывает уличным артистам искать такие места, чтобы не мешать прохожим. Нельзя выступать возле церквей, кладбищ, а также возле учебных заведений во время занятий.