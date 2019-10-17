Жиздра, Калужская область, , 16:19 — REGNUM В Калужской области завершён второй этап расчистки русла реки Жиздры. Работы проводит АО «Жиздринская ПМК», сообщили 17 октября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В Калужской области завершён второй этап расчистки русла реки Жиздры Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

В настоящее время расчищено три километра. Работы будут завершены в 2020 году. Увеличение пропускной способности реки позволит не только сократить площади затопления в паводковые периоды, но и создать дополнительные места отдыха у воды для жителей города Жиздры.

Экологическая реабилитация реки с 2017 года проводится в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Общая стоимость проекта по углублению 3,7 км русла Жиздры, который осуществляется на средства федерального бюджета, составляет свыше 13 млн рублей.