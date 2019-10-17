Красноярск, , 15:48 — REGNUM Сильный ветер, который, по прогнозам синоптиков, ожидается в Красноярском крае, может осложнить пожароопасную обстановку. Как сообщили ИА REGNUM 17 октября в краевом главке МЧС, в ряде районов прогнозируется высокая пожарная опасность.

Местами в регионе прогнозируется пожарная опасность III класса. В Емельяновском, Идринском и Шарыповском районах прогнозируется высокая пожарная опасность IV класса.

Жителей Красноярского края просят быть осторожными с огнём и пожароопасными предметами.

По информации МЧС, за прошедшие сутки пожарно-спасательные гарнизоны выезжали на тушение травы и мусора 35 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Красноярском крае отменили особый противопожарный режим.

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