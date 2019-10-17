Москва, , 15:45 — REGNUM В ближайшие три года в Москве построят новые корпуса для трех крупных медицинских центров. Об этом сообщил 17 октября заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Строительство объектов будет проходить в рамках утвержденной на 2020−2022 Адресной инвестиционной программы. Лечебно-диагностические корпуса для Центра имени Логинова и «Инфекционной клинической больницы №1», а также инфекционный корпус для детской больницы святого Владимира. Они смогут принять более 1300 пациентов

Корпуса в ИКБ № 1 и больнице святого Владимира позволят обеспечить максимально эффективное лечение инфекционных заболеваний. Почти в 2,5 раза увеличится количество изолированных индивидуальных боксов, появится лаборатории с современным оборудованием.

Новый корпус научного центра имени Логинова будет рассчитан на 470 коек. Здесь оборудуют 20 операционных, отделение лучевой терапии и диагностики, маммологический центр на 1200 посещений. Предусмотрен также прием многопрофильных специалистов на 500 посещений в смену.