Сочи, Краснодарский край, , 15:43 — REGNUM Россия и Соединённые Штаты активно сотрудничают на уровне спецслужб. Об этом по итогам международного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов, которое состоялось в Сочи, 17 октября сообщил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

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Так, уточнил глава ведомства, Соединённые Штаты помогли РФ предотвратить ряд террористических актов, предоставив Москве информацию о конкретных лицах, готовивших эти преступления.

«Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц, планов осуществления атак на территории нашей страны», — отметил Бортников.

Других подробностей глава ФСБ не сообщил, отметив, что подобный обмен происходит не первый раз. Также Бортников, что к этой работе подкачаются и другие службы стран СНГ, европейских государств и стран Ближнего Востока.

«Эта работа носит комплексный характер», — отметил Бортников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в 2019 году на территории России ещё на стадии подготовки было предотвращено 39 террористических актов. Было ликвидировано 49 террористических ячеек, планировавших проведение терактов в России. Силовики нейтрализовали 32 боевиков, 679 задержаны.

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