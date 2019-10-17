Екатеринбург, , 15:51 — REGNUM Внедрение пятидневной учебной недели в екатеринбургских школах помогло бы как ученикам, так и учителям. Об этом заявила глава комиссии гордумы по образованию, директор школы № 67 Галина Арбузова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе думы.

Арбузова подчеркнула, что в каждом учебном учреждении по-своему смотрят на «пятидневку», но сама депутат полностью поддерживает такой режим учёбы.

«Это не может не сказаться положительно на здоровье детей, на их успеваемости и на рейтинге самого образовательного учреждения», — считает парламентарий.

В рамках шестидневной учебной недели у детей не остаётся ни одного дня отдыха, так как в воскресенье дети готовятся к понедельнику, добавила Арбузова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с инициативой о введении «пятидневки» в школах Екатеринбурга вышел спикер гордумы Игорь Володин. Председатель планирует подать своё предложение в комиссию гордумы по образованию.

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