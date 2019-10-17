Сочи, Краснодарский край, , 15:41 — REGNUM В России уже до конца 2019 года граждане смогут оформлять загранпаспорта с помощью криптобиокабин, заявил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко на форуме «Взгляд в цифровое будущее» в Сочи.

По его словам, с помощью такого оборудования жители России смогут самостоятельно подавать документы на загранпаспорта, что позволит ускорить процесс. Такие кабины будут работать в многофункциональных центрах.

Новое оборудование самостоятельно регистрирует биометрические данные заявителя, его изображение лица и отпечатки пальцев. О готовности документа граждане смогут узнать через портал госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Максим Акимов заявил, что начать работу по внедрению электронных документов в России планируется летом 2020 года, а с 2022 года будет прекращена выдача бумажных паспортов нынешнего образца.

При этом, по словам главного конструктора НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) Александра Кравцова, электронные паспорта граждан России будут оборудованы чипами нового поколения.

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