Бишкек, , 15:40 — REGNUM Национальный банк Киргизии для повышения финансовой грамотности населения выпустил серию видеороликов с участием акынов (народных певцов-импровизаторов), которые в своих песнях на киргизском языке объясняют что такое инфляция, денежно-кредитная политика и курс валют.

В нацбанке отмечают, что рядовым гражданам, не являющимся экономистами и финансистами, зачастую сложно разобраться в том, чем занимается национальный финансовый регулятор.

«Наш проект — это попытка использовать традиционные, исторически сложившиеся каналы трансляции информации для донесения сути деятельности национального банка до широких слоев населения», — подчеркивает пресс-служба нацбанка Киргизии.