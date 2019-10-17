Ирвайн, США, , 15:43 — REGNUM В сеть утекла дата выхода мобильной ролевой игры Diablo Immortal от компании Blizzard Entertainment. Релиз проекта может состояться уже 25 октября 2019 года, сообщил портал Battle. chat 16 октября.

Утечка произошла в китайской социальной сети Douyin. Разработчики проекта считают, что в Diablo Immortal в момент релиза сыграют 11,4 млн человек.

Таким образом, запуск игры может состояться всего за неделю до Blizzcon 2019 — крупной игровой выставки компании Blizzard. На ней разработчики планируют анонсировать Diablo 4 и несколько новых проектов.

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