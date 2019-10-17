Париж, , 15:37 — REGNUM Трое человек, находящиеся под стражей в связи с расследованием атаки на префектуру полиции в Париже, были освобождены вечером 16 октября, сообщает Le Figaro.

По данным антитеррористической прокуратуры, нападавший проявлял признаки радикализма и действовал преднамеренно.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2019 года было совершено нападение на префектуру полиции в Париже. Мужчина, работающий на административной должности в префектуре полиции, ранил нескольких сотрудников, прежде чем был застрелен. В результате нападения погибли четверо человек.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: человек, зарезавший полицейских в Париже, был глухонемым