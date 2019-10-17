Оттава, , 15:32 — REGNUM В многопользовательском ролевом шутере Anthem появились костюмы, дизайн которых вдохновлён серией игр Mass Effect. Об этом 17 октября сообщает «Игромания».

https://twitter.com/TheSeshEmpire/status/1184562442552016896

Новые предметы добавили в игру с выходом хэллоуинского события «Сезон черепов». Теперь игроки могут примерить на своего персонажа броню представителей различных рас из Mass Effect: турианцев, кварианцев, кроганов и азари.

Сообщается также, что в «Сезоне черепов» изменились и некоторые особенности геймплея. Так, разработчики увеличили шанс выпадения легендарных предметов на 250% и добавили новые записи в «мифологию мира».

Читайте ранее в этом сюжете: В The Division 2 стартовали бесплатные выходные