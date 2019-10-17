Красногорск, , 15:33 — REGNUM В Московской области окончательно введена в эксплуатацию информационная система, которую использовали на муниципальных выборах в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Соответствующее решение приняли на заседании Мособлизбиркома, сообщает РИАМО.

По словам председателя комиссии Мособлизбиркома Ильи Березкина, информационная система отрабатывает большой объем информации, поступающих от избирательных комиссий через специальное мобильное приложение. Ранее было проведено множество испытаний новой системы и решено полностью ввести ее в эксплуатацию.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области гражданам России, проживающим на территории региона по временной регистрации, разрешили голосовать на проходящих в области выборах.

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