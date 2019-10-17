Астрахань, , 15:28 — REGNUM Росприроднадзор, Росгосцирк и природоохранная прокуратура проверят передвижной зоопарк «Сафари», закрытия которого добиваются активисты Астраханской области. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы Александр Клыканов («Единая Россия»).

«В зверинце находится более 30 животных Красной Книги РФ и списка приложения СИТЭС. Часть животных — бывшие участники цирковых представлений, остальные приобретены в установленном порядке (документы имеются). Условия содержания животных будут проверяться и о результатах сообщу дополнительно», — написал Клыканов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, астраханские и волгоградские зоозащитники потребовали закрытия передвижного зоопарка, в котором животные содержатся в невыносимых условиях. В частности, фотограф Евгений Полонский сообщил о двух сайгаках, которые обречены на гибель в неволе. По словам Александра Клыканова, их в зоопарк передали частные лица. Сейчас достигнута договорённость о том, чтобы передать сайгаков в специальный питомник на территории Астраханской области.

Против передвижного зоопарка «Сафари» также собирают подписи в интернете. Онлайн-петицию уже поддержали более 800 человек.