Сухиничи, Калужская область, , 15:31 — REGNUM В Калужской области сотрудники линейного отдела полиции на железнодорожной станции Сухиничи 17 октября приняли участие в завершающем этапе эколого-патриотического проекта «Лес Победы-2019». Об этом 17 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM майор внутренней службы Юлия Антропова.

Калужские транспортные полицейские приняли участие в акции «Лес Победы» Фото линейного отдела полиции на железнодорожной станции Сухиничи.

Вместе с транспортными полицейскими в экологический акции также участвовали представители районной и городской администрации Сухиничи, школьники, студенты колледжа транспорта и сервиса. Было высажено саженцев на площади в один гектар.

Напомним, по инициативе общероссийского общественного движения «Зеленая Россия» в стране проходит эколого-патриотический проект «Лес Победы». Его цель — высадка 27 миллионов именных деревьев в честь каждого из погибших в годы Великой Отечественной войны.

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