Ханты-Мансийск, , 15:23 — REGNUM В Югре 17 октября 2019 года выпал «постоянный» снег. По прогнозам синоптиков снежная погода и минусовые температуры устоятся в ХМАО до зимы. Поэтому автомобилистам настойчиво рекомендуется сменить летние шины на зимние, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УГИБДД России по ХМАО.

По данным Гидрометцентра, в Югре 17 и 18 октября ожидается похолодание до — 10 градусов по Цельсию и мокрый снег. Временное потепление до ноля градусов ненадолго придёт в ХМАО следующей недели. Зима в этом году наступила в Югре на неделю ранее обычного, отмечают югорчане в социальных сетях и делятся «снежными» фотографиями.

Отметим, что первый снег в Югре выпал в конце сентября и почти месяц не наведывался в регион.