Рязань, 17 октября 2019, 15:30 — REGNUM К концу 2019 года в Рязани откроется новый Дворец торжеств. Ход работ проинспектировал 17 октября глава региона Николай Любимов. В современном здании с большими светлыми залами завершаются отделочные работы, завозится оборудование и мебель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам губернатора, до конца октября 2019 года строители уйдут с объекта и начнутся процедуры регистрации прав собственности и получения паспорта БТИ. Затем сотрудники ЗАГСа начнут готовить Дворец к торжественным мероприятиям и ежедневной работе. В здании помимо регистрации браков будут работать и с другими документами — для этого в 10 специальных окнах организуют ежедневный приём 10 специалистов. Возле нового ЗАГСа благоустроят сквер с фонтаном: добавят озеленение, элементы благоустройства, сделают парковку, фасадную подсветку здания.
Дворец торжеств разместился в здании бывшего кинотеатра «Москва» на Московском шоссе. Реконструкцию начали в октябре 2018 года.