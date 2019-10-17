Рязань, , 15:30 — REGNUM К концу 2019 года в Рязани откроется новый Дворец торжеств. Ход работ проинспектировал 17 октября глава региона Николай Любимов. В современном здании с большими светлыми залами завершаются отделочные работы, завозится оборудование и мебель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам губернатора, до конца октября 2019 года строители уйдут с объекта и начнутся процедуры регистрации прав собственности и получения паспорта БТИ. Затем сотрудники ЗАГСа начнут готовить Дворец к торжественным мероприятиям и ежедневной работе. В здании помимо регистрации браков будут работать и с другими документами — для этого в 10 специальных окнах организуют ежедневный приём 10 специалистов. Возле нового ЗАГСа благоустроят сквер с фонтаном: добавят озеленение, элементы благоустройства, сделают парковку, фасадную подсветку здания.

«С 1 декабря, может быть чуть раньше, люди смогут приходить сюда и в торжественной обстановке регистрировать свой брак. Самые смелые и большие планы осуществились — большие холлы, светлые комнаты жениха и невесты, два зала достаточно больших. Я думаю, этот объект будет украшением всего города», — отметил губернатор.

Дворец торжеств разместился в здании бывшего кинотеатра «Москва» на Московском шоссе. Реконструкцию начали в октябре 2018 года.