Екатеринбург, , 15:25 — REGNUM В школах Екатеринбурга нужно внедрить пятидневную учебную неделю. С таким предложением планирует выступить спикер гордумы Игорь Володин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе думы.

По словам Володина, екатеринбургские родители постоянно жалуются на усталость своих детей из-за возрастающих нагрузок. Школьникам нужно успевать посещать и учреждения дополнительного образования, из-за чего у несовершеннолетних екатеринбуржцев совсем не остаётся времени.

Спикер считает, что стоит поэтапно переходить на «пятидневку» в городе. Одновременный переход вряд ли возможен, так как есть индивидуальные особенности школ, что потребуется учесть при внедрении нового режима учёбы. Предложение будет направлено в комиссию гордумы по образованию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пятидневную учебную неделю внедрили в Башкирии. Впрочем, такой режим учёбы установили только в начальных классах школ.

Читайте ранее в этом сюжете: С 1 сентября все школы Башкирии перейдут на пятидневку и «единое меню»