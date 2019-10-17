Ростов-на-Дону, , 15:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону в рамках выставки «Ростов гостеприимный» состоится гастрономический конкурс. Организаторы приглашают горожан поесть шаурмы на скорость. Об этом сообщает пресс-служба «ДонЭкспоцентра».

Подобный конкурс состоится впервые. Победителям обещают недельный запас шаурмы и другие ценные призы. К участию будут допущены только лица, достигшие совершеннолетия.

ИА REGNUM напоминает, что на выставке запланированы дегустации и кулинарные мастер-классы, а также деловая программа и семинары.