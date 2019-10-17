Красногорск, , 15:23 — REGNUM В Подмосковье свыше 1,6 тыс. восьмиклассников из 21 школы приняли участие в Национальном исследовании качества образования (НИКО) по учебному предмету «Технология». Об этом ИА REGNUM сообщили 17 октября в пресс-службе министра образования Московской области Ольги Забраловой.

По словам Забраловой, в исследовании приняли участие школьники из Балашихи, Богородска, Волоколамска, Дмитровского, Долгопрудного, Клина, Краснознаменска, Ленинского, Наро-Фоминского, Орехово-Зуева, Раменского, Реутова, Рузы, Сергиева Посада и Серпухова. Исследование является полностью анонимным. На выполнение всех заданий дается 55 минут. Проверкой работ занимаются учителя технологии.

«Результаты НИКО по технологии будут анализироваться, а затем обсуждаться на межрегиональных конференциях по оценке качества общего образования. Полученный анализ позволит учитывать результаты исследования при формировании программ развития системы образования», — сообщила Забралова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в колледжах Московской области самой востребованной специальностью в 2019 году стал «Графический дизайн».

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