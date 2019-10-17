Страсбург, Франция, , 15:15 — REGNUM Судьи Европейского суда по правам человека в четверг, 17 октября, приняли решение о допустимости использования скрытых камер на рабочих местах, передает Sky.

Установка скрытых камер не нарушает права работников, если работодатель использует эти камеры для того, чтобы получить информацию о кражах и совершении других преступлений, полагают судьи.

Поводом для рассмотрения стал инцидент в одном из супермаркетов Барселоны в 2009 году. Несколько сотрудников были уволены за кражи и содействие в совершении краж, а в качестве доказательств их вины использовались записи скрытых камер.