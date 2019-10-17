Ниамей, , 15:50 — REGNUM Президент Нигера Махамаду Иссуфу обвинил «неверное толкование ислама» в стремительном росте рождаемости в западноафриканской стране. Об этом сообщает британская газета The Guardian Africa.

В интервью газете он заявил, что рост населения мешает плану страны адаптироваться к климатическому кризису и сохранить свои ресурсы.

Население Нигера, которое на 98% состоит из мусульман, составляет 22,4 миллиона человек, что значительно больше, чем его население в восемь миллионов человек в 1990 году, отметил он.

«Население увеличивается на 4% в год… Население увеличится вдвое в следующие 17 лет. К 2050 году мы можем стать самой густонаселенной страной в Африке после Нигерии», — сказал Иссуфу.

Использование методов контрацепции и планирования семьи привело к снижению рождаемости до шести детей на одну женщину, передают журналисты. По последним официальным данным Всемирного банка, в 2016 году в Нигере этот показатель составлял 7,2 ребенка на женщину.

Однако религиозные лидеры выступили против стремления Иссуфу к методам планирования семьи. В ответ на это Иссуфу сказал, что в Коране говорится об ответственном родительстве и наличии такого числа детей, о которых родители могут заботиться.

«До прихода ислама женщины вступали в брак в возрасте 18 лет, но из-за неверного толкования ислама молодые женщины рожали детей и в 12, и в 13 лет. Но что говорит Коран? Если образованный человек читает Коран, он знает, что в нем говорится об ответственном родительстве. Ислам говорит, что вы должны иметь детей только в том случае, если вы сможете хорошо о них заботиться и правильно их воспитывать», — заявил он.

Его взгляды, как отмечает Иссуфу, не противоречат религии.

«Религиозные лидеры вместе с нами занимаются повышением осведомленности среди населения, и именно поэтому мы видим… снижение [темпов роста рождаемости]», — сказал он.