Мальмё, Швеция, , 15:18 — REGNUM В тактическом шутере Tom Clancy’s The Division 2 стартовали бесплатные выходные. Об этом сообщается на официальном сайте игры 16 октября.

Бесплатно поиграть в The Division 2 можно будет с 17 по 21 октября 2019 года. Разработчики сообщают, что в случае покупки игры весь прогресс геймеров перейдёт из бесплатной версии в полную.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, игроки The Division 2 не могли в течение более чем двух месяцев найти спрятанного босса в Национальном зоопарке Мэннинга. Найти The Agony им удалось только после того, как разработчики намекнули на местоположение противника.

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